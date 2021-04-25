Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı - Son Dakika

- Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı

Esenyurt'ta polisin düzenlediği kumarhane operasyonu şoke etti

Karantinada olması gereken şahıs, kumarhane masasında yakalandı

Okey masasındaki kadın iftara geldim dedi, çay kutusunun içinden silah çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında adete şoke oldular. Yapılan baskında eşi pozitif olduğu için karantina altında olması gereken temaslı bir kişi okey masasında yakalanırken, çay kovasının içinden de silah çıktı. Tıka basa dolu olan dairede oyun oynayan 46 kişiye toplam 159 bin 774 lira ceza kesilirken okey masasındaki bir kadının iftara çağrıldım demesi dikkat çekti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçerek daire baskın düzenlendi. Yapılan baskında 46 kişiyi oyun oynarken yakalanırken, çay kovasının içinden 1 adet tabanca ele geçirildi.

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin 744 lira para cezası kesildi.

Karantinada olması gerekirken okey masasında çıktı

Baskında yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması yapıldığı esnada şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada 1 kişinin karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle temaslı olan Ali S. isimli şahıs karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen filyasyon ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

"Ben karantinaya bitiş süresi yanlış okumuşum"

Eşinin korona olduğunu kendinin sadece temaslı olduğunu ifade eden Ali S., "Bugün yasağım dolduğunu biliyordum. Ancak bir gün daha karantinada olmam gerekiyormuş. Eşim pozitif çıktı diye ben de karantinadaydım" sözleriyle savundu.

Okey maaşında polis ekiplerine yakalanan bir kadın ise, "Ben iftara geldim. Yemek yedim arkadan siz girdiniz" demesi pes dedirtti.