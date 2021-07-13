Karantinada olması gerekirken, piknikte yakalandı - Son Dakika

KIRKLARELİ'de, koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken E.O., piknik yaparken yakalandı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyündeki piknik alanında denetimlerde, E.O.'nun koronavirüs karantinasında olması gerektiğini belirledi. Piknik yaparken yakalanan E.O., 3 bin 150 lira ceza uygulanıp, filyasyon ekiplerince karantinada kalacağı yere götürüldü.
Kaynak: DHA
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