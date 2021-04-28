Karantinada olması gerekirken trafikte yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de korona virüs nedeniyle karantinada olması gerekirken trafikte yakalanan şahıs, 3 bin 150 lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.A'ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ