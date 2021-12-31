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Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı - Son Dakika

Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı

31.12.2021 21:57
Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı

Beşiktaş'ta, karantinada olması gereken bir çift polis ekiplerinin yılbaşı denetimine takıldı.

Beşiktaş'ta, karantinada olması gereken bir çift polis ekiplerinin yılbaşı denetimine takıldı. Ambulansla evlerine götürülen evli çifte idari para cezası kesildi. Denetimde, öncesinde alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetini kaptıran bir sürücüye de ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrolleri yapıldı. Araçlar üzerinde aramalar yapılırken, sürücüler ve yolcular Genel Bilgi Taramasına (GBT) sokuldu. Beşiktaş Kuruçeşme'de denetim noktasında durdurulan evli çiftin karantinada olması gerektiği tespit edildi. Evli çift, denetim noktasına çağrılan ambulans ile evlerine götürülürken, araçları bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. Karantinada dışarı çıkan çifte ayrıca idari cezası uygulandı.

CÜZDANIM KAYBOLDU DEDİ, EHLİYETİNİ KAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denetimde bir başka sürücü daha polis ekiplerince durduruldu. Sürücü polis ekiplerine, "Cüzdanım kayboldu. Bu yüzden ehliyetimi size veremiyorum" dedi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün, ehliyetini öncesinde iki kez alkollü araç kullanmaktan kaptırdığını tespit etti. Ehliyetsiz sürücüye de 5 bin 396 lira para cezası kesildi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/ İHA)

Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı
Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı
Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı
Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı
Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı
Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı

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Para Cezası, Beşiktaş, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinada olması gerekirken yılbaşında dışarı çıkan çift polise yakalandı - Son Dakika
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