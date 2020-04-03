Karantinada tehlikeli akım
6 saat önce
Instagram'da birbirlerine meydan okuyan ünlüler merdivenden aşağıya doğru kendilerini bırakıyorlar.
Instagram'da birbirlerine meydan okuyan ünlüler merdivenden aşağıya doğru kendilerini bırakıyorlar. Oyuncu Drew Barrymore ve modacı Stella McCartney bu akımın öncülerinden. "Bunu evde denemeyin" mesajıyla merdivenden nasıl kaydıklarını gösteren videolara şarkıcı Patti Smith'ten farklı bir yanıt geldi. O merdivende oturup yüksek sesle kitap okumayı tercih etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:41
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