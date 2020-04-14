Karantinada tutulan 86 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Karantinada tutulan 86 kişi evlerine gönderildi

Gine'den gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan 86 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Gine'den gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan 86 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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