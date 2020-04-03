Karantinada tutulan yaşlı çift, polis nezaretinde yanan evlerine getirildi - Son Dakika

Karantinada tutulan yaşlı çift, polis nezaretinde yanan evlerine getirildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi. Yanan evin üst katında oturan ve karantinada tutulan çift, yangının ardından bulundukları yerden polis nezaretinde evlerine bakmaları için getirildi.

Gece saatlerinde, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Altınova Sokak'ta bulunan 2 katlı evin alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde oturan Talha A. dumandan etkilenirken, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında ev hasar gördü.

Yangının üst kattaki daireye zarar verip vermediğinin kontrolü için üst katın sahibine ulaşmak isteyen itfaiye ekipleri polis ekiplerinden yardım istedi. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantina altında tutulan C.Ö. ve eşi polis nezaretinde eve getirildi. Üst katı kontrol eden itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yaşlı çiftin nerede bulundukları açıklanmazken, evlerine baktıktan sonra yeniden karantina altında tutuldukları yere götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.