Karantinada yoga: Dersler 'online' evlere taşındı - Son Dakika
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Karantinada yoga: Dersler 'online' evlere taşındı

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında spor salonları, yoga ve pilates stüdyoları kapandı.

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KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında spor salonları, yoga ve pilates stüdyoları kapandı. Vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyuyorlar ancak hareketsiz kalmıyorlar. Birçok kişi sanal yoga derslerine evlerinden, bilgisayarlarıyla katılıyorlar.

Uzmanlar koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en güçlü silah olduğunu bildiriyor.  Yoga yapmanın da hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hem de hemen birçok kişinin endişeli olduğu bu dönemde zihinsel rahatlama sağladığı belirtililyor.  Evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar,  hareketsiz kalmıyor, sanal yoga derslerine evlerinden, bilgisayarları ile katılıyor.

"STÜDYOMUZU HERKESİN EVİNE TAŞIMIŞ OLDUK"

İstanbul'un farklı noktalarında bulunan stüdyolarında yoga dersleri veren Maya Yoga da, çareyi derslerine  internet üzerinden canlı olarak devam etmekte bulan işletmeler arasında.  Stüdyoları kapandıktan sonra hemen online derslere başladıklarını ifade eden Yoga antrenörü ve Maya Yoga Kurucusu Hikmet Gürbüz, şunları söyledi:

"Derslerimiz güzel gidiyor, ilk hafta ücretsiz yaptık online derslerimizi, çok güzel bir katılım oldu gerçekten. Bu haftadan itibaren ücretli oldu. Biz stüdyomuzu herkesin evine taşımış olduk. Memnunuz gidişattan çünkü önemli olan bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bunun için nefesleri çalışmamız lazım, bedensel çalışmalarımızı yapmamız lazım. Yoga en büyük yardımcı bu dönemde diye düşünüyorum. Hem de evde bütün gün boş oturup bağışıklık sistemini zayıflatmak yerine yoga ile güçlenmeyi seçiyoruz bu şekilde"

"ONLİNE DERSLERDE ENERJİ BÜTÜNLEŞİYOR"

Sanal derslere olan önyargısını bu süreçte yıktığını anlatan Gürbüz, "Ben online derslerde enerjinin bütünleştiğine inanıyorum. Bunu deneyimledim de. Aslında biraz önyargılıydım daha öncesinde ama bu dönemde online derslere başlayınca, her katılana insanın kalbi atıyor. Göz göze kontak kuruyorsun. Aynı zamanda ekranda öğrencilerini görebiliyorsun ve düzeltmeler yapabiliyorsun. Canlı derslerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Video kaydı şeklinde biz de yapabilirdik, düşündük üzerinde ama bize soğuk geldi bu fikir. Online derslerle, karşılıklı iletişimi bozmadan devam ediyoruz. Katılımcılar çok memnun. Onlar da gerçekten stüdyo havasında ders yaptıklarını söylüyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla olmaktan. Bence en hafif şekilde geçiriyoruz bu dönemi" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA AKLIMIZI KONTROL ETMENİN TAM ZAMANI"

Bu süreci yoga yaparak geçirmenin faydalarını da sıralayan Gürbüz, "Aslında yoganın tanımı, akıldaki düşüncelerin kontrolüdür. ve şu anda aklımızı kontrol etmenin tam zamanı. Gereksiz endişe etmemek, elimizden geleni yapmak, gerisini bırakmak. Yoga bize bunu öğretiyor, yoganın felsefesi bize bunu öğretiyor. Yogada yaptığımız nefes çalışmaları, bedensel  çalışmalar bizim odaklanmamıza yardımcı oluyor. Yani biz bir saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. O bir saati gereksiz haberlerle geçirmek yerine kendimize dönüyoruz, içimize dönüyoruz, bedenimiz ve nefesimiz güçleniyor. ve aklımız daha sakin kalıyor. Bence endişeyi uzaklaştırmak açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ACABA YAPABİLECEK MİYİZ? DEDİK"

Hocaların ve öğrencilerin evlerinden derslerine gayet keyifli vermeye devam ettiğini dile getiren Gürbüz, "Geçen hafta çok hareketli bir zaman dilimi yaşadık. Evden ders veren eğitmenlerimiz oldu. Stüdyodan bizler ders verdik, hepimiz heyecanla acaba yapabilecek miyiz? Dedik fakat çok güzel geçti. Evden ders veren hocalarımız da başarıyla yaptılar derslerini, öğrenciler de gayet keyif aldı. Güzel oldu. Öğrencilerimize bir link gönderiyoruz, bu linke bastıkları an telefonlarından veya bilgisayarlarından direkt olarak derse bağlanıyorlar. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bu dönemi en rahat şekilde geçirebilmek, güçlü kalabilmek ve inşallah önümüzdeki güzel günlere hazır olabilmek için yoga çok büyük bir destektir. Herkesi yoga denemeye ve yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"SANKİ HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Sanal yoga dersine katılan Aynur Tosun, "Sanki rutinim değişmemiş gibi bir imkan oldu. Moral kaynağı online olarak yoga yapmak. Moralimizi yükseltiyor. Hem keyif alıyoruz hem yararlanıyoruz. İyi ki böyle bir şey oldu. Sanki hayatımızda her şey normalmiş gibi hissettiriyor bana" dedi.

"SINIFTA YOGA YAPIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Sanal derslerde de kendini stüdyoda gibi hissettiğini söyleyen Tuğçe Ayar, "Neredeyse sınıfta ders yapıyor gibi hissediyorum. Canlı oluyor, başımızda bir hoca var. Ona bakıyoruz ve gereken düzeltmeleri yapıyoruz. O nedenle normal bir videodan çok farklı. Ayrıca dersin başında yapılan sohbetler de güzel bir ortam yaratıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Bu süreçte yoga dersinin motive edici olduğunu vurgulayan Linda Emekçioğlu, "Biz çok mutluyuz çünkü işten, güçten fırsat bulup da, stüdyoya gidemediğimiz tüm dersleri buradan canlı canlı yapabiliyoruz. Özellikle bu süreçte bizi bu motive ediyor. Evde sizlerle ve diğer hocalarımız ile birlikte yoga yapmak müthiş bizim için. Kayıt videolardan farkı, orada sadece biz görerek yapıyoruz ama hocamızın da bizi görebilme şansı olması büyük bir ayrıcalık ve fark yaratıyor" şeklinde konuştu.

Yoga öğrencisi Ebru Beken ise, "Online dersler çok verimli geçiyor, ilk başladığı günden itibaren katılıyorum ben. Hikmet hocam evime gelmiş daha ne diyebilirim ki? Bulunmaz bir nimet bence. Sadece bu dönemde bedensel olarak değil, zihinsel de sakinleştirici olduğu için yoga dersleri bunun ilacı" dedi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:16 Kaynak: DHA

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