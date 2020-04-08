Karantinada zor anlar: Tamirci de çağıramam

51 yaşındaki iki çocuk annesi Naomi Watts da bunlardan biri. Sosyal izolasyon gereği evdeki bütün yardımcılarına izin vermek zorunda kalan Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.

Evindeki bütün işlerini kendisi yapan Watts, bundan da pek şikayetçi görünmüyordu. Fakat aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de ev ofisinde kullandığı yazıcı bozulunca dayanamadı.

Üç haftadır Los Angeles'taki evinde karantinada bulunan Watts içinde bulunduğu zor durumu da çektiği video aracılığıyla sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çığlık atarken çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşan Watts'a takipçilerinden yorum yağdı. Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.