Karantinadaki 3 işçiye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalıştıkları Cezayir'den getirilen ve Tokat'ta karantina altına alınan vatandaşlardan 3 işçiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Cezayir'den getirilen 320 Türk işçinin Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaları sürüyor.

Yurtlarda kalan ve doğum günü olduğu belirtilen Bülent Yılmaz, Ali Rıza Kaçmaz ve Mürsel Çakır için yurt personeli pasta yaptırdı.

Tulumlu ve maskeli personel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, 3 kişinin doğum gününü kutladı.

Çağlar, Bülent Yılmaz, Ali Rıza Kaçmaz ve Mürsel Çakır'a yöresel ürünler hediye etti.