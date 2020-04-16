Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi

TOKAT - Cezayir'den Tokat'a getirilerek 13 gündür karantinada tutulan vatandaşlardan 3'üne doğum günü sürprizi yapıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Cezayir'den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320'si Tokat'ta KYK yurtlarında 13 gündür karantinada tutuluyor. Pozitif vaka rastlanmayan yurtta kalan vatandaşlardan 3'üne doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günleri aynı güne denk gelen Adanalı Bülent Yılmaz (65), Osmaniyeli Ali Rıza Kaçmaz ile Samsunlu Mürsel Çakır'a yurt personeli tarafından özel yaş pasta yaptırıldı. Tulumlu ve maskeli görevliler katlara çıkarak doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında mutlu oldukları gözlenen vatandaşlar görevlilere ilgi alakalarından dolayı teşekkür etti. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da doğum günlerini kutladıkları kişilere çeşitli yöresel ürünler hediye etti.