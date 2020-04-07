Karantinadaki 401 öğrenciye Samsunspor forması hediye edildi - Son Dakika

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'dan ülkeye getirilen ve Samsun'da karantinaya alınan 401 üniversite öğrencisine Samsunspor, moral vermek için forma hediye etti.

İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinden THY'nin uçağıyla 25 Mart'ta Türkiye'ye getirilen 401 öğrenci, 14 günlük karantina sürelerinin bitmesini, Samsun'da yerleştirildikleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Münevver Ayaşlı Yurdu'nda bekliyor.

Samsunspor Başkan Yardımcısı Savaş Boyar ve Kulüp Müdürü Soner Soykan, karantinanın 12. gününde, öğrencilere takımın formasını hediye etti.

Boyar, "Öğrenciler, Samsun'da 12 gündür ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta karantina altında. Onlara biraz olsun moral aşılayabilmek için forma hediye ettik. Bu zor süreci birlikte atlatacağız." dedi.

Maske ve tulumlu görevliler tarafından odaları tek tek ziyaret edilip hediye formaları dağıtılan öğrenciler ise Samsunsporlu yöneticilere teşekkür etti.