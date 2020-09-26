Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor - Son Dakika

Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor

ESKİŞEHİR'de, apartman görevlisi ve eşinin koronavirüs olduğu 5 blokta karantinaya alınan 500 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yanı sıra internet üzerinden siparişle ve çevre esnafı tarafından karşılanıyor.

Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, apartman görevlisi ve eşinin koronavirüs olduğu 5 blokta karantinaya alınan 500 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yanı sıra internet üzerinden siparişle ve çevre esnafı tarafından karşılanıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde 120 dairenin bulunduğu 5 bloğa bakan apartman görevlisi karı-kocada görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çiftin hafif koronavirüs belirtileri nedeniyle evde tedavi görmesine karar verdi. Filyasyon ekibi tarafından da apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili inceleme yapıldı. Apartman görevlisi çiftin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 500 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 5 bloğun apartmanlarına güvenlik şeritleri çekilerek giriş- çıkışlara kapatıldı. Karantinaya alınan 5 bloktaki 500 kişinin ihtiyaçları için Eskişehir Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları görevlendirildi. Site sakinlerinin ihtiyaçları internetten verilen siparişlerin yanı sıra görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grupları ve mahalle esnafı tarafından karşılanıyor.

'İHTİYAÇLARIMIZI ONLINE ALIŞVERİŞ İLE GİDERİYORUZ'İnternet üzerinden verdikleri siparişleri almak için apartman girişine gelen apartman sakini Fatih Ünlü, "Karantinadan dolayı evde kalmak zorunda kaldık. Bizim sağlık durumumuz iyi. Sitedeki diğer bloklarda da bir sıkıntımız yok. İhtiyaçlarımız için komşu esnaf çok yardımcı oluyorlar. Telefon açtığımız zaman suyumuzu, ekmeğimizi getiriyorlar. Pandemi sürecinde online alışverişe alıştık zaten. Uzaktan, temassız, kalabalığa girmeden. Bu süreçte de ihtiyaçlarımızı online alışveriş ile gideriyoruz. Ufak tefek ihtiyaçlarımızda da komşu esnafımız bize çok yardımcı oluyorlar" dedi.'KOMŞULAR ARASINDA İMECE YAPIYORUZ'Apartman sakinlerinden Mahmut Doğan ise ihtiyaçlarını komşularıyla birlikte imece usulü giderdiklerini belirterek, "Büyükşehir belediyesi suyumuzu buraya kadar getiriyor. Komşular arasında imece yapıyoruz. Yaşlıların çocuklarına haber veriyoruz, onlar ihtiyaçlarını getiriyorlar. Buradaki polis arkadaşlar da istediğimizde ekmeğimizi getiriyorlar. Vefa grubu da gelip hatırımızı soruyor. Sağlık ocağındaki doktorumuz arayıp sağlığımızın yerinde olup olmadığını, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Günlerimizi böyle geçiriyoruz" diye konuştu.Hüseyin Kıraç da, "İhtiyaçlarımızı kapının önünden teslim alabiliyoruz. Ekmeğimizi Vefa Grubu alıyor. Çevremizdeki arkadaşlara söylüyoruz, onlar da getiriyor. Mesela dün akşam sebzecimiz geldi. Komşularımız ile telefondan grup oluşturduk. Herkes sırayla inip, alıyor. Bir sıkıntımız yok" dedi.

Mahalle esnafından Semih Sonuçer ise karantinada kalanlara herkesin yardımcı olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız karantinada olduğu için onlara yardımcı olmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Telefon numaralarımızı verdik, ihtiyaçları olduğunda her zaman arayabilirler" diye konuştu.


Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor
Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor
Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor
Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor
Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor
Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor
Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor

Koronavirüs, Eskişehir, İnternet, Apartman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 08:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu ABD polisi maske takmayı reddeden kadına elektroşok uyguladı Bakan, 2. sınıfların yüz yüze eğitimi için güzel haberi verdi! Diğer sınıfların durumu ise 3 haftalık değerlendirmeye bağlı Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar Şarap tankı patlayınca çevre kırmızıya boyandı! O anlar kamerada Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı
Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı         
14:19
Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı         
13:15
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü         
11:15
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu         
10:35
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor         
23:34
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 14:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei