Karantinadaki 75 kişi yurdun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Karantinadaki 75 kişi yurdun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu

ISPARTA - Kuveyt'ten Türkiye'ye getirildikten sonra Isparta'da karantinaya alınan 75 kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz hafta yurtdışındaki 25 bin Türk'ü yurda getirmek için başlatılan çalışma kapsamında Kuveyt'ten getirilen 75 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında Isparta'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Murad Hüdavendigar öğrenci yurdundan karantinaya alınmıştı. Yurtta kalan 75 kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı saat 21.00'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Yurdun pencerelerine çıkan ve ellerindeki Türk Bayraklarını sallayan vatandaşlar, büyük bir coşku yaşadı. Karantina altındaki 75 kişinin coşkusuna sağlık çalışanları da ortak oldu. Yurtta hazır olarak bekletilen sağlık çalışanları da İstiklal Marşı'nı okuyarak, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısına eşlik ettiler.