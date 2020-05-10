Karantinadaki anne adayına 'Anneler Günü' kutlaması - Son Dakika

Kuveyt'ten gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de öğrenci yurdunda karantinaya alınan ve çocuğunun cinsiyetini de burada öğrenen 7 aylık hamile anne adayının 'Anneler Günü' kutlandı.



Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 70 vatandaş, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırıkkale'deki Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilerek tek kişilik odalara yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlar için de zaman zaman etkinlikler düzenlendi. Son olarak salgın dolayısıyla Kuveyt'te doktora gidemediği için çocuğunun cinsiyetini öğrenemeyen 7 aylık hamile anne adayına sürpriz kutlama yapıldı. Burada gerekli testleri yapılan hamile kadın, çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu da karantinada öğrendi.



Anne adayının Anneler Günü unutulmadı



Gözlem altında bulunan 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı'nın da Anneler Günü unutulmadı. Özel kıyafetler giyen yurt görevlileri ile Kırıkkale Karantina Merkezi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Fatma Sönmez ve Yurt Müdürü Turan Yılmaz, anne adayına sürpriz yaptı. Üzerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 'Anneler Gününüz Kutlu Olsun' notu yazılı çiçek ile beraber hediye örgü patik ve yelek anne adayına verilerek Anneler Günü kutlandı. Büyük sevinç yaşayan anne adayı Kaşıkçı da, görevlilere teşekkür etti.



"Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti"



Çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu karantinada öğrendiğini kaydeden 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı, unutulmaz bir an yaşadığını belirtti. Kaşıkçı, "Çocuğumun cinsiyetini ilk burada öğrendim. Orada olduğumuz için gidememiştik. Çok mutlu olduk. Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti. Zaten her konu da bize yardımcı oluyorlar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz zaten de orada ölürsek de vatanımızda ölürüz. Bu gerçekten de çok mutlu edici bir şey. Sağlık şartları olarak da ilgi olarak da çok mutluyuz. İyi ki buradayız" dedi. - KIRIKKALE