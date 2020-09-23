Karantinadaki camiye yeni imam - Son Dakika

Karantinadaki camiye yeni imam

Çarşamba ilçesinde bir cami imamı ve müezzininin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, açıklamalarda bulundu.

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Çarşamba ilçesinde bir cami imamı ve müezzininin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, açıklamalarda bulundu.

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Camisi'nde görevli imam ve müezzinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında cami tedbir amacıyla bir süreliğine kapatılmıştı. İlaçlama çalışmalarının ardından yeni bir görevlendirmenin yapıldığını belirten Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, "Camiye geçici imam ataması yapıldı. Caminin imamı gelene kadar bu görevi üstlenecektir. Karantina süreci tamamlandıktan sonra camimizin görevli imamı ve müezzini tekrar sağlığına kavuştuktan sonra temennimiz o yönde, tekrar kaldığı yerden vatandaşlarımızla birlikte camimizde ibadetlerine devam edeceklerdir" dedi. - SAMSUN

Osman Karagöz, Yeşilırmak, Çarşamba, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karantinadaki camiye yeni imam - Son Dakika

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