Karantinadaki çifte sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması - Son Dakika

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta gözlem altında tutulan çiftin evlilik yıldönümü, yurt personelince kutlandı.

Hunat Hatun Yurdu'nda karantinada bulunan Feyza Sevim'in annesi, yurdu arayarak kızı ile damadının evlilik yıldönümleri olduğunu söyledi.

Bunun üzerine yurt personeli, oğulları Eymen Ömer ile yurtta karantinada kalan Feyza ve Tan Sevim çiftinin evlilik yıldönümlerini, odalarına pasta götürerek kutladı.

Sürpriz karşısında şaşıran çiftten Feyza Sevim, pastanın mumunu üfleyerek yurt çalışanlarına teşekkür etti.