Karantinadaki çocuklara oyuncak desteği - Son Dakika

Oyuncak kolilerini, jandarmanın kapattığı mahallenin giriş yoluna gelen mahalle muhtarı teslim alırken kızılay ekipleri, muhtar ve güvenlik güçleri ile günün ansına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Nizip Kızılay ekibi, 'Vefa Sosyal Destek' projesi kapsamında korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan mahalledeki çocukları unutmadı. Ekipler, giriş ve çıkışlara kapanan mahallede yaşayan çocuklar için temin edilen oyuncakları muhtara teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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