Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor - Son Dakika

Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor

22.12.2020 13:15
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor, System.String[]

İZMİR'de koronavirüs salgını döneminde karantinada olduğu için diş muayenesine gidemeyen hastalar görüntülü sistem üzerinden diş hekimlerine şikayetlerini aktararak muayene olabiliyor.

İZMİR'de koronavirüs salgını döneminde karantinada olduğu için diş muayenesine gidemeyen hastalar görüntülü sistem üzerinden diş hekimlerine şikayetlerini aktararak muayene olabiliyor. Covid-19 olan hastayla teması olduğu için evinden çıkamayan Sedat Ünal, dişindeki çürük nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı görüntülü muayene randevusu sırasında hekimine anlattı. Uygulamadan hem hastalar hem de hekimler memnun olduklarını söyledi.

İzmir'deki Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) yeni bir hizmeti olan görüntülü muayene randevusu uygulamasına başlandı. Uygulamada, özellikle koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı kişiler, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmaları ve bilgi edinmeleri sağlanıyor. Uygulamadan yaralananlardan biri de İzmir'de yaşayan ve temaslı olduğu için karantinada bulunan Sedat Ünal oldu. Ünal, şikayetini görüntülü konuşma üzerinden diş hekimine aktararak bu sistemden faydalandı.

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimi Ruken Boztemir, İzmir'de ilk kez uygulamanın başladığı merkezlerden biri olduklarına belirtip, koronavirüs testi pozitif olan ya da temaslı hastalarla sistem üzerinden bağlantı kurduklarını belirtti. Hastaların görüntülü muayene randevusu alarak kendilerine ulaştığını anlatan Boztemir, "Ekran aracılığıyla hastanın şikayetini dinleyip, bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hastanın önceden çekilmiş röntgenlerini görebiliyor, e-nabız üzerinden önceden verilen ilaçları öğrenebiliyoruz. Bu şekilde sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Biz bu uygulamaya 10 gün önce başladık. Her gün bütün randevu saatlerimiz doluyor" dedi.Uygulamayla ilgili memnuniyetin günden güne arttığını ifade eden Ruken Boztemir, salgın döneminde görüntülü muayene sistemi ile diş hekimi korkusunun da bir nebze olsun azaltıldığını dile getirdi. Boztemir şöyle konuştu: "Biz de hekim olarak verim alıyoruz. Hastaların sorunları bu sıkıntılı süreçte çözülmüş oluyor. Bizden daha ziyade hastalar daha memnun. Çünkü diş hekimi korkusu olanlar var. Araya ekran girdiği için hastalar bu korkuyu kolaylıkla yenmiş oluyor. Birebir hastayla yakın temasta teşhis koymak daha kolay oluyor ama bu şekilde ekrandan da hastanın dişindeki sıkıntıyı anlıyoruz. Yüzünde şişlik mi var, 20'lik dişi mi çıkıyor, bunları görerek evde kaldığı süre boyunca tedavi planlaması çiziyoruz. Karantinasının ne zaman bittiğini sorup, şikayetini dinledikten sonra hastanemize davet ediyoruz ve tedavisini burada sürdürüyoruz. Hastaların bu uygulamadan faydalanabilmesi için ekip olarak çalışıyoruz"HASTALAR DA MEMNUN

Karantinasının 28 Aralık Pazartesi günü son bulacağını belirten Sedat Ünal da uygulamadan çok memnun kaldığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ünal, "Çok memnun kaldım. Karantinadayken böyle hizmetin olması muazzam bir şey. Bu şekilde tedavi olmak da güzel. İlk defa böyle bir şey gördüm. Gayet memnunuz. Çok güzel bir sistem olmuş. Pazartesi günü karantinam bitiyor. Öğleden sonra hastaneye gideceğim. Röntgen çekildikten sonra dolgu ya da kanal tedavisine karar verilecek. Çok ağrım yok. Dişimin arasına yiyecek kaçtığı zaman zaman hassasiyet oluşuyor" dedi.


Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Koronavirüs, Sedat Ünal, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları
Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti         
13:11
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık         
12:26
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 13:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei