Karantinadaki eşine böyle seslendi - Son Dakika

Karantinadaki eşine böyle seslendi

Karantinadaki kocasına yemekli çağrı

14 günlük hasreti pencereden giderdi

KİLİS - Kilis'te, Korona virüs tedavisi gören eşini 14 gün sonra pencereden ilk kez gören Ayşe Uslu, eşine sana sevdiğin yemekleri yapacağım diye seslendi.

Kilis'te lastik tamircisi Uğur Uslu (42), korona virüs şüphesiyle tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinden iyileştikten sonra taburcu oldu. 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra KYK yurdunda 14 gün sürecek karantinaya alındı. Eşinin hastaneden taburcu olduğunu ve KYK yurdunda karantinaya alındığını öğrenen 42 yaşındaki Ayşe Uslu eşini görmek için karantinadaki yurdun bahçesine geldi. Eşi Uğur Uslu ile uzaktan konuşan Ayşe Uslu, eşine moral verdi. Buradan çıktıktan sonra en sevdiği yemekleri yapacağını ifade eden Ayşe Uslu'nun konuşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Uğur Uslu, bu kötü günlerin geçeceğini ifade ederek, "İnşallah 14 gün sonra buluşacağız. Kimsi zorunlu olmadıkça sokağa çıkmasın evde kalın, sağlık çalışanlarını teşekkür ederim. Allah razı olsun benimle çok ilgilendiler" dedi.