Karantinadaki gemiden ilk grup tahliye edildi - Son Dakika
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Karantinadaki gemiden ilk grup tahliye edildi

6 saat önce

Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan gemideki bazı yaşlı yolcuların korona virüsü testlerinin negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildikleri bildirildi.

Karantinadaki gemiden ilk grup tahliye edildi, System.String[]

Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan gemideki bazı yaşlı yolcuların korona virüsü testlerinin negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildikleri bildirildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina alınan gemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra 11 kişinin gemiden ayrıldığı duyuruldu. Saitama eyaletinde hükümet tarafından tahsis edilen tesise götürülen yolcuların, Çarşamba gününe dek sürmesi beklenen karantina sürecini söz konusu tesiste geçirecekleri açıklandı.


Önceden açıklanmıştı


Japonya Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, 80 yaş ve üzerindeki yolcuların kronik hastalıklarının bulunması ya da penceresiz kabinlerde kalmaları durumunda gemiyi terk etmelerine izin verileceği duyurulmuştu. Gemiyi terk edecek yolcuların, hükümetin tahsis edeceği tesislerde karantina süresinin sonlanmasını bekleyeceği bildirilmişti.


Karantina sona erecek


Şimdiye dek 219 kişinin korona virüsü taşıdığı belirlenen karantina altındaki gemide, an itibariyle yaklaşık 3 bin 400 yolcu ve mürettebatın olduğu biliniyor. Karantina süresinin ise Çarşamba günü son bulması bekleniyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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