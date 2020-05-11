Karantinadaki gurbetçilere göbek atarak moral verdiler - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilerek Malatya'daki KYK yurtlarında gözetim alına alınan Türk vatandaşlarının karantina süresi devam ederken, oyun havaları eşliğinde göbek atan görevliler, karantinadaki vatandaşlara moral veriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, memleketlerine getiriliyor. Yurda özel uçaklarla getirilen vatandaşlar 14 günlük karantina süreci sonrası evlerine gönderilirken, son olarak Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi Malatya'da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdunda ağırlanıyor.

Karantina sürecince odalarından çıkmayan gurbetçilere ise zaman zaman çalışanlar tarafından moral veriliyor. Karantina sürecine renk katan yurt çalışanları, açtıkları müzik eşliğinde oynarken, gurbetçiler de odalarının camlarından alkış ile tempo tutarak bu anların keyfini çıkardı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Malatya sosyal medya hesabından paylaşılan renkli anlar ise beğeni topladı. - MALATYA