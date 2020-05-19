Karantinadaki hastalar önce 19 Mayıs'ı kutladı sonra egzersiz yaptı - Son Dakika

Karantinadaki hastalar önce 19 Mayıs'ı kutladı sonra egzersiz yaptı

KİLİS - Kilis'te, KYK yurdunda koronavirüs karantinasında bulunan vatandaşlar, istiklal marşı söyledikten sonra antrenörler eşliğinde egzersiz hareketleri yaptılar.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 21.00'de gençlik merkezi liderleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. KYK yurdunda Karantinada kalan vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrağı sallayarak istiklal marşını okudular. Kilis Gençlik Merkezi antrenörler karantinada bulunan vatandaşlara müzik eşliğinde egzersiz yaptılar. Karantinadaki vatandaşların bir kısmı balkondan seyrederken, bir kısmı da kaldıkları karantina odasında egzersiz yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, karantinada kalan vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Gençlik haftası boyunca etkinliklerimiz sürecek. Vatandaşlarımızın karantinada 14 gün boyunca canları sıkılıyor. Karantinada kaldıkları süre zarfında hareket etmelerini sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hemde bir nebze can sıkıntılarının gitmesine yardımcı oluyoruz. Bugünkü uygulama sadece bugüne ait uygulama değil, gençlik haftası boyunca devam edecek bir uygulamadır" dedi.