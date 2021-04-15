Karantinadaki hastalara belediyeden sıcak yemek desteği - Son Dakika

Tüm dünya ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs sebebiyle izolasyonda olan hasta ve karantinadaki vatandaşlara Ümraniye Belediyesi'nden sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Sokağa çıkamayan ya da hastalığı sebebiyle evinde yemek yapamayacak durumda olan Covid - 19 teşhisi konmuş ve temaslı oldukları için izolasyonda olan ilçe sakinlerinin evlerine hergün iki öğünlük sıcak yemek götürülüyor. Koronavirüs tedbirleri gereği bir çok çalışma yürüten Ümraniye Belediyesi ekipleri Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde üç çeşit olarak pişirilen tek kullanımlık kaplardaki sıcak yemekleri her gün düzenli olarak evlere dağıtıyor.

Belediyenin yemek hizmetinden faydalanmak isteyen koronavirüs hastaları ve temaslı vatandaşlar, Çözüm Merkezi'nin 444 9 822 numaralı telefonundan ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla müracaatta bulunabiliyorlar.