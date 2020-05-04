Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını Vefa gruplarınca karşılıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde apartman görevlisi M.Ş.'nin (55) koronavirüs testi pozitif çıktı. M. Ş.'nin çalıştığı 2 blok karantinaya alınırken, binalarda yaşayan 119 kişinin tüm ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya başlandı.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 bloğun apartman görevlisi olan evli ve 2 çocuk sahibi M.Ş.'de, 2 gün önce belirtiler görülmesi üzerine yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasında apartman görevlisinin tüm apartman sakinleri ile yakın temaslı olduğu değerlendirilerek, iki blokta yaşayan 119 kişi, 14 günlük ev karantinası kararı alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanların giriş-çıkışlarının olduğu bölümleri demir bariyerlerle kapattı. Ayrıca apartmanlarda 65 yaş üstü risk grubunda yer aldığı belirlenen 19 kişiden de Covid-19 testi için numune alındı. Apartman görevlisi M.Ş.'nin birlikte yaşadığı eşi ve oğlu da hastanede tedaviye alınarak, test yapıldı.