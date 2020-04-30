Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can'a terapi desteği - Son Dakika
Son Dakika Genel Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can'a terapi desteği - Son Dakika

Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can'a terapi desteği

6 saat önce

- Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can'a terapi desteği Otizmli Can, karantina yurdunda ailesiyle vakit geçiriyor Baba Halil İbrahim Doğan; "İki tane psikiyatrist yönlendirdiler, telefonla görüşüyorlar" Anne Doğan;

- Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can'a terapi desteği

Otizmli Can, karantina yurdunda ailesiyle vakit geçiriyor

Baba Halil İbrahim Doğan;

"İki tane psikiyatrist yönlendirdiler, telefonla görüşüyorlar"

Anne Doğan; "İnternet uygulamalarıyla vakit geçiriyoruz"

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den ailesiyle birlikte getirilen 11 yaşındaki otizmli Can, yurtta karantinadaki günlerini ailesiyle birlikte geçiriyor. Sağlık Bakanlığının "Özel Çocuklar Destek Sistemi" uygulaması sayesinde de uzmanlar tarafından görüntülü olarak psikolojik destek alıyor.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilen 333 Türk vatandaşı Kırıkkale'deki karantina yurtlarına yerleştirildi. Özel bir eğitim için gittikleri Londra'da, annesi Hicran ve ablası Duru ile birlikte mahsur kalan 11 yaşındaki otizmli Can Doğan'da özel uçakla getirilenler arasındaydı. İzmit'te bulunan babası Halil İbrahim Doğan da ailesi ile birlikte kalmayı tercih ederek 14 günlük karantina sürecine girdi. Yurttaki 4 kişilik bir odada kalan aile, evlerine dönmek için büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

Can, karantinadaki ilk otizmli

Karantinadaki ilk otizmli olan Can, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman psikologlarla "Özel Çocuklar Destek Sistemi" uygulamasıyla resmi ve güvenli bir kanalla görüntülü görüşme sağlıyor. Tabletine yüklenen bu sistemde her gün psikiyatrik tedavi gören Can'ın ablası Duru da moral ve motivasyonunu yüksek tutmasını sağlıyor. Karantinada kalmayı tercih eden Can'ın babası Halil İbrahim Doğan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

"İki tane psikiyatrist yönlendirdiler, telefonla görüşüyorlar"

Karantinadaki ilk otizmli çocuğun oğlu Can olduğunu belirten baba Doğan, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, Allah ondan razı olsun. Sağlık Bakanımızdan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu bayramı ve Ramazan'ı birlikte geçirmek için, uçuş yasağından dolayı yurt dışında kalan ailemi getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim oğlumuz otizmli. Otizmli olduğu için Londra'da eğitim amaçlı orada bulunuyorlardı. Onu da bu sebeple Onur beyden öğrendik. Sağlık Bakanlığında Otizm Daire Başkanlığı var. Otizmli bireylerin sağlık açısından problemleri olduğundan Otizm Daire Başkanlığına ulaşabilirler. Çok iyi ilgileniyorlar, özellikle 2 tane psikiyatri yönlendirdiler, telefonla görüşüyorlar. Her gün arıyorlar. Türk olduğumuzdan ve devletimizden bir kez daha gurur duyduk. Başta devlet büyüklerimizden buradaki yurt müdürümüzden, il yöneticilerimize ve sayın valimize hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

"İnternet uygulamalarıyla vakit geçiriyoruz"

Sağlık Bakanlığının yönlendirdiği psikologlar ve danışmanlarla görüştüklerini ifade eden anne Hicran Doğan ise "Onların da yönlendirmeleriyle işte internette uygulamalar var. Onları indirdik vakit geçiriyoruz. Sağ olsun Bülent bey 23 Nisan'da çocuklarımıza boyama kitabı verdi. Resim yapıyoruz, boya yapıyoruz, vakit geçiriyoruz. Gayet keyifliyiz bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

"8 yıldır da otizmle mücadele ediyoruz"

Oğluna 2 yaşında otizm teşhisinin konulduğunu anlatan anne Doğan, "2 yaşında at binmeye giderken eşekten korkuyor. O korkunun gecesinde tuhaf sesler duyarak uyanıyor. Ben gidiyorum bakıyorum işte Can yatakta öne arkaya sallanıyor. Dişini sıkıyor. Elini kolunu çeviriyor. Sabaha kadar bu böyle sürüyor. Sonrasında hemen üniversiteye götürüyoruz. Sebebi bilinmeyen epilepsi diye teşhis konuluyor. Ama Can'da herhangi bir bayılma ve atak yok. Sadece göz kayması, diş sıkma işte elini kolunu çevirme gibi. Daha sonra işte farklı farklı şehirlerde çok profesöre götürdük Can'ı Ankara, Bursa, İstanbul. Hepsi işte epilepsi dedi 2 yıl boyunca. Daha sonra sağ olsun Sağlık Bakanımızın yönlendirmesiyle İstanbul'da hocamızı bulduk. Araştırdı dedi ki 'bu çocuğun hiçbir şeyi yok' 'bu çocuk epilepsi falan değil' ondan sonra ilaçları kesmeye başladık. O sırada çocuğa 17 tane 'Alzheimer' hastalarına yapılan iğneler yapılması gerektiğini düşündüğü için hep Can'a bunları uyguladı. Bunları uygularken de Can'ın atakları çoğaldı. Daha sonra konuşmamız gitmeye başlayınca bu sefer otizm teşhisi konuldu. 8 yıldır da otizmle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can'a terapi desteği

İbrahim Doğan, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:26 Kaynak: İHA


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