- Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi - Son Dakika

- Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

LONDRA - Korona virüsü taşıdığı tespit edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinada bulunduğu evinde ilk kez görüntülendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Karantina altında olan İngiltere Başbakanı Johnson evinde ilk kez görüntülendi. Sağlık çalışanlarını alkışlamak için evinin önüne çıkan Başbakan Johnson, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Johnson yaptığı paylaşımda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarına teşekkür ederek, "Korona virüsüyle savaşmak için yaptığı her şey için NHS'ye ve tüm kritik durumdaki çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.