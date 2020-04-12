Karantinadaki işçi sağlıkçılar için tulumla konser verdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Amasya'ya getirilen Türk işçilerden Yasin Özgün, karantinada, tulum çalarak sağlıkçılara ve güvenlikçilere konser verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Cezayir'den Amasya'ya getirilen 231 işçinin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Bayezid Yurdu'ndaki 14 günlük karantinaları sürüyor.

İşçilerden Yasin Özgün, karantinanın 9. gününde ateş ölçümü yapan sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine tulum çalarak sürpriz konser verdi.

Mini konser sırasında karantinadaki diğer vatandaşlar da sağlık çalışanlarına teşekkür edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sağlık çalışanları da karantinadakilere teşekkür ederek bir an önce sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmalarını diledi.