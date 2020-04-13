Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu - Son Dakika
Son Dakika Genel Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu - Son Dakika

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

6 saat önce

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den Aydın'a getirilerek karantinaya alınan Ahmet Özyol (52), karantina günlerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

AYDIN - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den Aydın'a getirilerek karantinaya alınan Ahmet Özyol (52), karantina günlerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özyol," Allah reisimizden bin kere razı olsun, bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.

Cezayir'den uçakla alınarak Türkiye'ye getirilen ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında 14 gün sürecek karantina süreci başlatılan vatandaşlardan Ahmet Özyol kamera karşısına geçerek karantina günlerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını kaydeden alçı ve boya ustası 52 yaşındaki Ahmet Özyol, "Biz Cezayir'den son uçakla gelen 450 kişiyiz. Aydın Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyoruz. Bizi buraya getirdiler. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizleri oradan buraya kadar getirdi. Burada da çok iyi şartlarda bakıyorlar. Her yer ter temiz ve yemeklerimiz çok güzel. Buranın yönetimi çok iyi. Dışarıdan bir ihtiyacımız olduğunda ihtiyaçlarımızı alıp, getiriyorlar. Bizle yakından ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun. Reisimizden de binlerce kez razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin Yarabbi. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri saygı sevdi ve ta oradan buralara kadar zahmet etti getirtti. Başka birileri olsaydı bize sahip bile çıkmazdı. Nasıl gittiyseniz öyle gelin diyebilirdi. Ama Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bizim için öyle düşünmedi, bizleri orada bırakmadı. Sayın babamıza çok teşekkür ediyoruz. O bizim babamız, Allah ondan tekrar tekrar razı olsun. Allah devletimize daha çok versin inşallah" dedi.

Özyol ve beraberinde gelen vatandaşların karantina sürecinin 19 Nisan Pazar günü sona ereceği belirtildi.

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

Cumhurbaşkanı, Karantina, Cezayir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:10 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu teşekkür: Allah razı olsun
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı         
14:59
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi         
14:57
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor         
14:55
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi         
14:55
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı         
14:43
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu         
14:36
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı         
14:32
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak         
14:26
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi         
14:21
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor         
14:04
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak         
13:54
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak         
13:40
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin         
13:38
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız         
13:33
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi         
13:33
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında         
13:28
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 16:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]