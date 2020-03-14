- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor - Son Dakika

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

6 saat önce

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor Korona virüs sebebiyle karantina altında bulunan İtalya'da evlerinden çıkamayan halk balkon ve pencerelerde şarkı söylüyor.

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

ROMA - Korona virüs sebebiyle karantina altında bulunan İtalya'da evlerinden çıkamayan halk balkon ve pencerelerde şarkı söylüyor.

İtalyan'da sokaklar günün her saatinde şarkı sesleri yankılanıyor. Evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen İtalyan halkı 'pes etmeyin' çağrısı yapıyor.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle çok sıkı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da 1 bin 266 ölü ve 17 bin 660 vaka bulunuyor.

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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Son Dakika

İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor
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