Karantinadaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi - Son Dakika
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Karantinadaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi

6 saat önce

' Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya'nın Napoli kentinde yaşayanlar, balkonlara çıkıp birlikte ritim tutarak 'pes etmeyin' diye bağırdı.

Karantinadaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi, System.String[]
' Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya'nın Napoli kentinde yaşayanlar, balkonlara çıkıp birlikte ritim tutarak 'pes etmeyin' diye bağırdı.

Napoli ve çevresinde koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan İtalyanlar, balkonlardan karşılıklı şarkı söyledi. Futbol maçlarında söyledikleri şarkıyı karantina günlerine uyarlayan Napoli halkı, 'Evde kalacağız. İnsanlar asla pes etmeyecek, hadi Napoli'ye gel' diyerek ritim tuttu.

Öte yandan İtalyan hükümeti koronavirüs (Covid-19) sebebiyle çok sıkı tedbirler uyguluyor. Halkın sadece yiyecek alışverişi ve iş sebebiyle sokağa çıkmasına izin veriliyor. İtalya'da koronavirüs vaka sayısı Çin'den sonra gelerek 15 bin 113'e ulaştı. Koronavirüs sebebiyle ölümler ise 1016 oldu.


- İtalya
Koronavirüs, İtalya, Napoli, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:08 Kaynak: DHA
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