Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına 30 tepsi baklava ile teşekkür etti - Son Dakika
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Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına 30 tepsi baklava ile teşekkür etti

31 dakika önce

Ürdün'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönüşü sağlanan mühendis Meryem Başaran, Samsun'da kaldığı yurdun görevlilerine 30 tepsi baklava ile teşekkür etti.

Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına 30 tepsi baklava ile teşekkür etti, System.String[]

Ürdün'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönüşü sağlanan mühendis Meryem Başaran, Samsun'da kaldığı yurdun görevlilerine 30 tepsi baklava ile teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.

Uçuşlar iptal edildikten sonra Ürdün'ün başkenti Amman'dan 23 Nisan'da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirilen 166 Türk vatandaşı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

Yurtta kalanlardan Meryem Başaran, AA muhabirine, karantinada kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.

Tahliye süreci hakkında bilgi veren Başaran, önce kendi imkanlarıyla dönmek için 3 kez uçak bileti aldığını, yaklaşık 100 bin lira harcamasına rağmen bunu gerçekleştiremediğini anlattı.

Ürdün'deki evinde karantinada 37 gün kaldığını, ardından Türkiye'nin Büyükelçiliği ile irtibata geçtiğini dile getiren Başaran, şöyle devam etti:

"Tahliye olacağımız haberi verildi. Sabah erkenden havalimanına gittim ama kapalıydı, içeri almıyorlardı. 8 saat bekledikten sonra konsolosluk görevlisi, ben ve diğer Türk vatandaşlarını özel plakalı araçla tek tek havalimanı içine soktu. Yoksa uçuş saatimize kadar belki havalimanı önünde beklemek zorunda kalacaktık. O kadar duygulandım ki anlatamam."

"Karantinada 5 yıldızlı otel konforundayız"

Başaran, karantina için Samsun'a getirildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görevliler çok hızlı şekilde bizi yurtlarda odalarımıza yerleştirdi. Ülkemle gerçekten gurur duyuyorum. Bunu Orta Doğu'da yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra çok daha iyi anladım. Ürdün'de Türkleri çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorlar. Ülkemiz her anlamda çok güzel, kıymetini bilelim yeter. Yurtta kalıyoruz ama bizim mutluluğumuz için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Kişisel bakımdan hijyen malzemelerine, çay ve kahveye. Bunları görünce 'bravo' dedim. Resmen 5 yıldızlı otel konforundayız."

Yurt görevlilerine şükranlarını sunmak için ne yapabileceğini düşünürken Gaziantepli olması sebebiyle baklava ısmarlamaya karar verdiğini aktaran Başaran, " Polis, AFAD, sağlık çalışanları ile yurt görevlilerine böyle teşekkür etmek istedim. Karantinada kalan 630 kişinin de iftardan sonra ağzının tatlanmasını arzu ettim. Hayatımda ilk kez 700 kişiye 30 tepsi baklava ısmarladım. Bir nebze olsun minnettarlığımı böyle göstermek istedim." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise yurtlarda karantinadaki vatandaşlar ile tek tek ilgilendiklerini vurgulayarak, "Meryem hanım beni arayarak, teşekkür etmek için baklava ısmarlamak istediğini söyledi. Biz 'olmaz' desek bile katkısının olmasını istedi. Bizim önerimizle tüm misafirlerimizi de kapsayacak şekilde bunu yaptı. 630 misafirimiz ile 70 çalışanımıza 30 tepsi baklava ısmarlayarak teşekkür etmesi bizleri de gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Samsun, Meryem, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:12 Kaynak: AA


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