Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek - Son Dakika

Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan 4 binada yaşayanlardan isteyenlere telefonla veya görüntülü olarak psikolojik destek vermeye başladı.

Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan 4 binada yaşayanlardan isteyenlere telefonla veya görüntülü olarak psikolojik destek vermeye başladı. Koronavirüs mağdurlarını tek tek arayan uzman klinik psikolog Doğan Semih Toy, bina sakinleriyle hem dertleşti hem de evde kaldıkları süre içerisinde morallerini yüksek tutmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Bağcılar Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden ilçe sakinlerine yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu binalarda bir haftadır karantina tedbiri uygulanmaya başlandı. Karantinaya alınan binalarda oturanların gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Bağcılar Belediyesi, onlara psikolojik destek hizmeti sunmak için harekete geçti.

İNANCINIZI KAYBETMEYİN

Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli uzman klinik psikolog Doğan Semih Toy, virüsün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri silmek için telefonla veya internet üzerinden görüntülü olarak koronavirüs mağdurlarıyla görüşmeye başladı. Mağdurların dert, sıkıntı ve şikayetlerini dinleyen Toy, "Hastalığı yeneceğinize inanmaktan vazgeçmeyin" diyerek onlara çözüm önerileri sunuyor.

KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İNANMAYIN

Koronavirüs hastalarını günlük rutinlerini korumaya davet eden Toy, şu tavsiyelerde bundu: "Günlük rutin şeyleri yapmak, güven ve dayanıklılık sağlar. Düzenli uyku, düzenli uyanma saati, düzenli hareket için ayrılan zaman, günlük işlerle uğraşmak, okumak, müzik dinlemek ve benzeri şeyler çok önemli. Evde olsaydım şunları yapardım diyeceğiniz ne varsa hepsini yapmaya çalışın. Artık bunlar için bol zamanınız var. Bol bol nefes egzersizi yapın. Bilgi sahibi olmak olayları ve hayatı kontrol edebilme duygusunu yaşatır. Halk sağlığıyla ilgili bilgilere ulaşın ancak kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Etrafınızda yalan yanlış söylenen şeylere kulak vermeyin. Yetkililerin açıklamalarına itibar edin. Evinizde çocuk varsa onlara anlayacağı dilde virüsü anlatın ancak korkutmayın. Virüsü ölümle bağdaştırmayın. Ayrıca biz duygularımız öperek sarılarak gösteririz bu dönemde duygularımızı dille ifade edelim.  Zor zamanların da geçici olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılması azalacak, karantina bitecek ve günlük hayatımıza, alışkanlıklarımıza, yapmaktan hoşlandığımız şeylere geri döneceğiz."

Karantina altındaki koronavirüs mağdurlarından psikolojik tedavi isteyenlerin, Bağcılar Belediyesi'nin (0212) 410 06 00 numaralı telefonundan psikologlara ulaşabileceği belirtildi.


Bağcılar Belediyesi, Koronavirüs, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:31 Kaynak: DHA

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