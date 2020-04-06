Son Dakika › Güncel › Karantinadaki köyden çıkan 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza - Son Dakika
Karantinadaki köyden çıkan 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza
6 saat önce
SİVAS Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Boyalı köyünde tarla yollarını kullanarak, ilçe merkezine giden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza kesildi.
SİVAS Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Boyalı köyünde tarla yollarını kullanarak, ilçe merkezine giden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında bulunan ve jandarma ekiplerinin giriş ve çıkışını kapattığı Boyalı köyünde, tarla yollarını kullanan 2 kişinin köyden ayrılarak, ilçe merkezine gittiği tespit edildi. İlçe merkezinde yakalanan bu kişilere, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmaması ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaları nedeniyle 6 bin 300 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:00 Kaynak: DHA
Son Dakika HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada