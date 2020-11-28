Karantinadaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Karantinadaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

28.11.2020 02:52
Karantinadaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de korona virüs nedeniyle karantinada bulunan köye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Kırklareli'de korona virüs nedeniyle karantinada bulunan köye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Lüleburgaz İlçesine bağlı Sakızköy Köyünde, uygulanan karantina dolayısıyla icra edilen devriye faaliyetinde, M.E. ve H.D. isimli şahısların pazarlama işi yaptıkları ve karantina bölgesine gizlice girmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Sakızköy, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinadaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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