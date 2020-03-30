Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından bu köylerdeki vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Karantina altında bulunan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri 24 saat görev yapıyor.

Köylerden çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildiriyor. Vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanarak kontrol noktasında kendilerine teslim ediliyor.

Bu arada, Suşehri Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Beydeğirmeni köyü kavşağında yapılan genel asayiş uygulamasında durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşini ölçüyor.

Ekipler, sürücülerin belgelerini de ellerine almadan kontrol ediyor.

Güvenlik güçleri, sürücüleri, araçlarını sürekli havalandırmaları, araçlarında kolonya ve dezenfektan malzemesi bulundurmaları konusunda da uyarıyor.