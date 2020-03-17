Karantinadaki Lübnanlılar balkonlarda dans etti - Son Dakika
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Karantinadaki Lübnanlılar balkonlarda dans etti

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti.

Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti.

Lübnan'da Korona virüs vak'a sayısının artmasıyla ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından evlerinden çıkamayan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmaya başladı. Vatandaşlar birbirlerine moral vermek için pencerelere çıkıp müzikler açtı ve dans etti. Öte yandan Lübnan'da mevcut korona virüs vak'a sayısının 120'ye çıktığı duyuruldu.

(İHA)

Karantinadaki Lübnanlılar balkonlarda dans etti

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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