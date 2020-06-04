Karantinadaki mahallade yaşayan babaanne, terhis olan torununa sarılamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Lütfiye Yavuz, dün akşam vatani görevini tamamlayıp, dönen torununu karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Demir bariyerlerin gerisinde torununa sarılamamanın hüznüyle gözyaşı döken Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzum benim" dedi.

Salgın nedeniyle karantinanın uygulandığı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 2104 sokakta yaşayan Lütfiye Yavuz, polisin vatandaşlara karantina süresinin 1 hafta uzatıldığı bilgisini verdiği sırada büyük bir sürprizle karşılaştı. Vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden terhis olup gelen Piyade Er Sebahattin Yavuz'u gören sokak sakinleri "En büyük asker bizim asker" diye bağırırken, torununu karşısında gören babaanne Lütfiye Yavuz ise ne yapacağını şaşırdı. Demir bariyerlerin arkasındaki torununa sarılamamanın hüznünü yaşayan Yavuz, gözyaşlarına hakim olamadı. Lütfiye Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzum benim" diyerek sevincini dile getirdi. Sebahattin Yavuz da, "Terhis olarak geldiğimden babaannemin haberi yok. Ona sürpriz yaptım" dedi. Polis barikatının arkasındaki babaannesiyle özçekim yapan Sebahattin Yavuz, polisin 1 hafta sonra karantinanın sona ereceği yönündeki ikazı üzerine yeniden geleceğini söyleyerek gitti.