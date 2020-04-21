Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu - Son Dakika

Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu

21 dakika önce

Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören 9 hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Nisan günü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Caberfakılı Mahallesinden hastaneye kaldırılan...

Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören 9 hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Nisan günü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Caberfakılı Mahallesinden hastaneye kaldırılan 7 kişi Alaşehir Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Caberfakılı Mahallesi'ndeki 7 hasta ile birlikte 2 vatandaş daha sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Geçtiğimiz 15 Nisan günü Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi'nde korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin çevresinde birçok kişiyle temasta bulunduğu gerekçesiyle mahalle 14 günlük karantinaya alınmıştı. Mahallede yapılan testler sonucu korona virüs pozitif çıkan 7 kişi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altındaki aynı mahalleden 7 kişi ile hastanede korona virüs tedavisi gören diğer 2 kişi ile birlikte toplam 9 hasta sağlığına kavuşarak bugün tabucu oldu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Dünya genelinde salgın olan korona virüs nedeniyle Alaşehir Devlet Hastanesinde 9 hastamız tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Taburcu olan 7 vatandaşımız ilçemiz Caberfakılı Mahallesi'nde 15 Nisan itibari ile karantina tedbirleri aldık. Aynı mahalleden 7 hasta Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan 7 hastamız, bugün taburcu edildi. Taburcu olan diğer 2 vatandaşımız da başka mahallelerde ikamet ediyorlar. Devlet hastanesi personeli başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Birlikte Kazanacağız. Evde kal Alaşehir" dedi.

Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu

Alaşehir, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama Manisa'da gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinadaki mahalleden getirilen hastalar taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]