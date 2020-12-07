Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış - Son Dakika

Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış

07.12.2020 14:30
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış, System.String[]

TRABZON'da artan vakalar nedeniyle karantinaya alınan, Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nden karardan 3 saat önce kaçanların, Covid-19 temaslısı olmadığı belirlendi.

TRABZON'da artan vakalar nedeniyle karantinaya alınan, Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nden karardan 3 saat önce kaçanların, Covid-19 temaslısı olmadığı belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon'da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları, karantinaya alınmaya başlandı. Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı olan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci emre kadar cuma günü saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı. Ancak karardan 3 saat önce bazı kişiler, mahalleyi terk etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahallede giriş ve çıkışlara izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

TEMASSIZ KİŞİLER KAÇMIŞKarantina uygulamasından saatler önce mahalleden çıkanlara ilişkin filyasyon ekipleri inceleme başlattı. Hafta başı iş gerekçesiyle kent merkezindeki evlerine gittikleri öğrenilen bu kişilerin, yapılan incelemede, Covid-19 temaslısı olmadığı tespit edildi. Asıl temaslıların evlerinde karantinada olduğu mahallede yaklaşık 50 temaslının olduğu öğrenildi.

Ekiplerin sıkı önlemleri sürdürdüğü mahalleye gelen gıda malzemeleri, kontrollerin sağlanmasının ardından içeri alınırken, karantinadakilerin ihtiyaçları ise muhtarlığın yanı sıra Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanıyor.


Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış
Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış - Son Dakika


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