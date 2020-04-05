Bildirilen ihtiyaçlar, destek grubu tarafından kısa sürede karşılanarak karantina altındaki mahallenin girişine getiriliyor. Malzemeler, güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktasında talepte bulunan kişiye teslim ediliyor.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesine bağlı Kırmit Mahallesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından bu mahalledeki vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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