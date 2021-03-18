Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

18.03.2021 15:59
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi Covid-19 karantinasındaki mahallede 37 yerinden bıçakladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi Covid-19 karantinasındaki mahallede 37 yerinden bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, karantina uygulaması olan Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Abdullah K. (42) evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesin sevk edilen şahsın 37 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Hayatı tehlikesi devam eden şahsın akciğerinden yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine 1 kilometre uzakta yakalandı

Abdullah K.'yı bıçakladıktan sonra kaçan Murat K. (35) ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta karantina kapama noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara'dan Tokat'a geldiği öğrenilen şahsın yapılan sorgusunda boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile Abdullah K.'yı (42) bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahısın emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - TOKAT

Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

Koronavirüs, Tokat, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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