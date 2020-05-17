Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya alındı - Son Dakika

Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya alındı

ANTALYA'da karantina altındaki bölgeye giren 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'da karantina altındaki bölgeye giren 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan kişiler karantinaya alındı. Muratpaşa ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümleri, 3 gün önce karantina altına alındı. Sıkı önlemlerin alındığı karantina bölgesine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Yeşildere Mahallesi 2830 ile 2839 sokak kesişiminden 3 gencin bariyerlerden karantina bölgesine girdiğini gören polis, bu kişileri yakaladı. Karantinayı ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesilen 3 genç, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 3 kişi, ilaç almak için karantina alanına girdiklerini ileri sürdü. BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU Öte yandan polis ekipleri, karantina altındaki Yeşildere Mahallesi 1170 Sokak üzerinde kullanılmayan harabe evde bir kişinin uyuşturucudan öldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adreste yüzüstü yatar vaziyette cesedi bulunan kişinin üzerinde Baran K. (22) adına kayıtlı kimlik bulundu. Uyuşturucudan yaşamını yitirdiği kaydedilen Baran K.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öte yandan polis ekipleri, karantina altındaki Yeşildere Mahallesi 1170 Sokak üzerinde kullanılmayan harabe evde bir kişinin uyuşturucudan öldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adreste yüzüstü yatar vaziyette cesedi bulunan kişinin üzerinde Baran K. (22) adına kayıtlı kimlik bulundu. Uyuşturucudan yaşamını yitirdiği kaydedilen Baran K.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na götürüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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