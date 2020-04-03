Karantinadaki Mehmet Amca torunları ile böyle görüştü - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Özbiçer, evden çıkma yasağı dolayısıyla görüşemediği kızı ve torunları ile videolu görüşme gerçekleştirdi.



Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özbiçer (70), İçişleri Bakanlığının 65 yaş üzeri vatandaşlar için uyguladığı evden çıkma yasağı dolayısıyla 1 aydır evinde tek başına yaşıyor. Evden çıkma yasağı dolayısıyla Muş'ta yaşayan kızı Ayfer Işık ve torunları ile görüşemeyen Özbiçer'in hasretini, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz dindirdi. Mehmet Amca'ya sürpriz yapan Muhtar Dilsiz, Özbiçer ailesini videolu konferans yöntemi ile yeniden bir araya getirdi.



Görüşme esnasında sık sık duygu dolu anlar yaşandı. Torunlarını yeniden görmenin heyecanını yaşayan Mehmet Amca'nın sevinci görülmeye değerdi. - TEKİRDAĞ