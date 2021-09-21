Karantinadaki minik Abdullah'a balkonda doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve ailece karantinada oldukları için doğum gününü kutlayamayan 9 yaşındaki çocuğa, akrabaları sürpriz yaparak doğum gününü balkonda kutladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Abdullah Emir Gül, 2 gün önce rahatsızlandı. Aile, ilk önce çocuklarının grip olduğunu düşünerek hastalığın üzerine çok gitmedi. Daha sonra Abdullah Emir'in annesi Neriman Gül, kendisinin de rahatsızlanmasının ardından hastaneye giderek korona virüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine anne ve oğul karantinaya alındı. Evden çıkamadıkları için doğum gününü kutlayamayan minik Abdullah Emir'e, akrabaları sürpriz yaptı. Pastayı alıp, çocuğun yaşadığı evin balkonunun önüne gelen akrabaları, balkona çıkan Abdullah Emir'in doğum gününü kutladı.

Pastayı görünce mutlu olan çocuk, vatandaşlara seslenerek, "Herkes maskesini taksın. Yoksa doğum gününüzü böyle sevdiklerinizden uzakta kutlarsınız" dedi.

"Lütfen maskelerimizi takalım"

Abdullah Emir'in mutlu olabilmesi için ona böyle bir sürpriz yaptıklarını söyleyen akrabası Mert Gürenç, "Abdullah daha önce rahatsızlandı. Abdullah'ın rahatsızlığından sonra annesi de rahatsızlandı. Annesi ikinci aşısını oldu fakat 1 gün sonra tekrar rahatsızlandı. Biz aşıdan dolayı olduğunu zannetmiştik ama annesi hastaneye gidip test verdi. Test verdikten sonra pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ailece karantinaya alınmışlardı. Abdullah'ın babası da 3-4 gün önce memleketine gitmişti. O da geliyor ama aile karantinada olduğu için o da başka bir yerde kalacak. Durum böyle olunca Abdullah üzülmesin diye biz de teyzesiyle birlikte kendisine böyle bir doğum günü sürprizi tertip ettik. Uzaktan oldu. Ama lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Özellikle aşılarımızı olalım. Abdullah da zaten bunu her zaman okulda söylüyordu. Maskemizi, mesafemizi koruduktan sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyoruz" dedi. - KOCAELİ