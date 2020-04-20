Karantinadaki misafirlere moral etkinliği - Son Dakika

Karantinadaki misafirlere moral etkinliği

HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilerek misafir edilenlere moral olması için yurt görevlileri yöresel oyunlar oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek 348 kişi 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün süre ile gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdu görevlilerinden 3 personel moral vermek için tulum ve maskelerle kente has olan 'Tokat sarması' oynadı. Müziğin sesi duyan vatandaşlar pencerelerden alkış tutarak görevli personele eşlik etti.