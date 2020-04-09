Karantinadaki o mahalleye erzak yardımı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karantinadaki o mahalleye erzak yardımı - Son Dakika

Karantinadaki o mahalleye erzak yardımı

6 saat önce

Karantinadaki O mahalleye erzak yardımı 6 kişide korona virüs tespit edilince karantinaya tedbirleri uygulanan Yazıbaşı Mahallesi'nde erzak yardımı yapıldı Bursa'nın Keles ilçesinde 6 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından karantina tedbirleri uygulanan kırsal Yazıbaşı...

Karantinadaki O mahalleye erzak yardımı

6 kişide korona virüs tespit edilince karantinaya tedbirleri uygulanan Yazıbaşı Mahallesi'nde erzak yardımı yapıldı

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde 6 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından karantina tedbirleri uygulanan kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde Jandarma ve Kızılay ekipleri erzak yardımında bulundu.

202 kişinin yaşadığı Yazıbaşı Mahallesi 6 kişinin test sonuçları pozitif çıkınca giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılarak karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart günü mahallede ikamet eden 71 yaşındaki Emine A. rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Covid 19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede korona virüs tedavisine alındı. Emine A.'nın normal şartlarda Bursa'da yaşadığı Yazıbaşı Mahallesi'ne bir yakınlarının cenazesine geldiği öğrenildi. Kısa süre sonra kızına yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu mahallede bulunan iki kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin Bursa Çekirge Devlet ile Şehir Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Mahallede korona virüs vak'alarının artması üzerine harekete geçen ilçe Hıfzıssıhha Kurulu bölgede karantina tedbirlerinin uygulanmasını uygun gördü. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Mahalleye gelen tali yollara da toprak dökülerek araç girişi engellendi. Mahallede yaşayan vatandaşlara ise jandarma ve Kızılay ekipleri tarafından erzak yardımı yapıldı.

Karantinadaki o mahalleye erzak yardımı

Karantina, Yazıbaşı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 18:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinadaki o mahalleye erzak yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]