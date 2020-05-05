Karantinadaki öğrenciden mini konser - Son Dakika

Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Avusturya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyiğit konser verdi.

Almanya , Avusturya ve Hindistan 'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde geçiriyor.

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