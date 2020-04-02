Karantinadaki öğrencilerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler - Son Dakika
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Karantinadaki öğrencilerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler

6 saat önce

Yurt dışından getirildikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, yurt şartlarının son derece güzel olduğunu, buradaki görevlilerin de öğrencilerin rahat etmesi için ellerinden geleni yaptığını...

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Yurt dışından getirildikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, yurt şartlarının son derece güzel olduğunu, buradaki görevlilerin de öğrencilerin rahat etmesi için ellerinden geleni yaptığını ifade ediyor.

Devletin imkanlarıyla 22 Mart'ta yurt dışından Tekirdağ'a getirilen 237 öğrenci, Tekirdağ'da KYK Çorlu Erkek ve Süleymanpaşa öğrenci yurtlarında karantinada tutuluyor.

Kaldıkları odada çektikleri videolarla AA muhabirine duygularını anlatan öğrencilerden Ahmet Yesevi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Gamze Ülkü, Kazakistan'dan İstanbul'a uçakla getirildiğini söyledi. Görevlilerin uçakta öğrencilerin ateşini ölçtüğünü anlatan Ülkü, "Sonra bize 14 gün karantinada kalacağımızı söylediler. Otobüsle Çorlu KYK erkek yurduna getirildik. Burada da çeşitli sağlık kontrollerinden geçtikten sonra odalarımıza yerleştik. Odalarımız biz gelmeden önce dezenfekte edilmiş ve temizlenmişti." dedi.

Ülkü, yurtta her ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını anlatarak şöyle devam etti:

"Odamızda buzdolabı bile var. Gerçekten odalarımız çok temiz ve güzel. Her gün suyumuz ve temizlik malzemelerimiz veriliyor. Sabah, öğle ve akşam belirli saatlerde hiç aksamadan yemeklerimiz geliyor. Her gün her öğün farklı yemekler veriliyor. Yemeklerin yanı sıra tatlı ve meyvelerimiz de sürekli geliyor, hiç eksik olmuyor."

Yurt görevlisi, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerinin öğrenciler için canla başla çalıştığını ifade eden Ülkü, "Bazen onları izliyorum 'Bu kadar insanın bize bu yardımı yapması için ben ne yaptım?' diyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız sadece sağlımızı değil, ruh sağlığımızı da düşünerek bize kitap gönderdi. Kitapların içine de çok güzel bir mektup koymuşlar. Okurken insanın gözleri doluyor. Bizim için çalışan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"Polis ve sağlık ekiplerince çok sıcak karşılandık"

Öğrencilerden İray Altın karantinanın ilk günlerinde sıkılsalar da artık bu duruma alıştıklarını ifade etti. Kendilerini havaalanında karşılayan sağlık ve polis ekiplerinin çok samimi davrandığını belirten Altın, karantina odalarıyla ilgili sosyal medyada bazı asılsız paylaşımlar yapıldığına işaret etti. Altın, "Buraya gelip gördüğümüzde söylenenlerin tersi olduğunu gördük. Polisler ve sağlık görevlileri tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandık. Onların bu samimi davranışları bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Altın, herkes odalarına yerleştikten sonra kendilerine sıcak çorba ikram edildiğini, kağıt havlu, kolonya, diş macunu ve hatta el kremine kadar malzeme dağıtıldığını anlattı.

Görevlilerin öğrencileri rahat ettirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına işaret eden Altın, şunları kaydetti:

"Bu kadar özverili çalışmaya gerçekten söylenecek bir söz yok. Bakanlık tarafından kitaplarımız gönderildi. İnternetle ilgili bir sorun da yaşamadık. Buradan online derslerimize girebiliyoruz. Günlerimizi derslerimizi dinleyerek, kitap okuyarak geçiriyoruz. Günlük kontrollerimiz yapılıyor. Şu ana kadar kimsede bulguya rastlanmadı. Burada üzerimizde emeği geçen herkese, bizler için, sağlığımız için fazlasıyla çalışan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten hakkınızı ödeyemeyiz. Umarım iyi günlerde sağlıklı günlerde tekrar karşılaşırız."

Kazakistan, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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