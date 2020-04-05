Karantinadaki öğrencilerinden alkışlı teşekkür - Son Dakika

Yurt dışından getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilerek 14 günlük karantinaya tabi tutulan öğrenciler karantinanın son gününde yurt odalarının camlarına çıkarak kendilerine yardımcı olan tüm görevliler alkışları ile teşekkür etti.



101'i Ukrayna'dan 75'i de Kazakistan'dan getirilen toplam 176 öğrencinin bulunduğu KYK Çorlu Erkek Öğrenci Yurdundaki Karantina Süresi doldu.



Yurtta gözetim altında tutulan ve sağlık durumları sürekli olarak kontrol altında tutulan öğrencilerden koronavirüs belirtisi göstermeyenler evlerine gönderilecek.



Öğrenciler kendilerine karantina süresi boyunca kahvaltı ve temizlik başta olmak üzere hizmet veren ve taleplerine yanıt vererek isteklerini yerine getiren tüm görevlilere alkışlarla teşekkür etti.



Yurt odalarının pencerelerine çıkan öğrenciler alkışlarla destek verdikleri görevliler için "Bu vatan sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratlarda da bulundu. - TEKİRDAĞ